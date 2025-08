Arthur Elias chega ao 17º título da carreira; veja números

A Seleção Brasileira feminina superou nos pênaltis a Colômbia na final e garantiu o título da Copa América de 2025 após empate em 4 a 4 no tempo normal e prorrogação. Dessa forma, o técnico Arthur Elias chegou à sua 17ª conquista na carreira como treinador, atingindo um marco inédito no futebol feminino: tornou-se o primeiro a vencer tanto a Copa América quanto a Libertadores da categoria. Assim, esse se torna o seu primeiro título à frente da Seleção principal.

Arthur assumiu o comando da equipe em setembro de 2023 e, desde então, esteve à frente do Brasil em grandes competições, como o torneio da Concacaf e os Jogos Olímpicos de Paris, ambos realizados em 2024. Em ambas as disputas, o Brasil conquistou a medalha de prata após derrotas para os Estados Unidos nas finais. Por outro lado, a prata olímpica significou um retorno ao pódio após 16 anos, representando um avanço importante para a equipe.

A conquista da Copa América marcou a primeira vez que Arthur Elias levantou um troféu com a Seleção Brasileira. Antes do início do torneio, ele havia destacado que conquistar o título era não apenas uma meta pessoal, mas também uma obrigação da equipe, principalmente por garantir a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Portanto, com a chegada à final e a vitória sobre a Colômbia, o Brasil confirmou presença na próxima edição olímpica.

História no Corinthians

Arthur Elias entrou para a história ao se tornar o único treinador a vencer tanto a Copa América quanto a Libertadores Feminina — esta última com quatro títulos conquistados durante seu período à frente do Corinthians. Assim, ele consolidou sua posição como um dos nomes mais vitoriosos do futebol feminino nacional.

A carreira do treinador teve início no Centro Olímpico e ganhou projeção com sua chegada ao Corinthians em 2016, inicialmente por meio de uma parceria com o Audax. Dessa forma, entre 2016 e 2023, ele acumulou 16 títulos com o clube paulista, construindo um legado com conquistas expressivas como o Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Supercopa do Brasil, Copa do Brasil e Copa Paulista. Sua última taça com o Timão foi justamente mais uma Libertadores, coroando sua despedida da equipe.

Próximo desafio: Copa do Mundo

Por outro lado, apesar do recente sucesso com a Seleção, Arthur Elias mantém o foco em um desafio ainda maior: conquistar a primeira Copa do Mundo para o Brasil. A próxima edição do torneio acontecerá em 2027, no próprio país. O treinador considera essa missão sua principal meta, acreditando que seria uma vitória histórica e merecida para o futebol brasileiro feminino. Segundo ele, a responsabilidade é grande, mas a oportunidade de jogar em casa aumenta as chances de fazer história.

Veja os títulos de Arthur Elias:

Campeonato Brasileiro: 5 vezes (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023)

Copa Libertadores: 4 títulos (2017, 2019, 2021 e 2023)

Campeonato Paulista: 3 troféus (2019, 2020 e 2021)

Supercopa do Brasil: 2 conquistas (2022 e 2023)

Copa do Brasil: 1 título (2016)

Copa Paulista: 1 título (2022)

Copa América Feminina: 1 título (2025)

Medalha de prata nas Olimpíadas de Paris (2024)

