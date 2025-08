Atlético x Bragantino, AO VIVO, Com a Voz do Esporte, às 17h

Na Arena MRV Atlético e Bragantino buscam reabilitação imediata no Brasileirão, neste domingo (3/8), às 18h30 (de Brasília). Embora estejam em posições diferentes na tabela, os dois times chegam pressionados por uma sequência de três derrotas no campeonato. Apesar da má fase na Série A, o Galo vem de uma vitória importante sobre o Flamengo na Copa do Brasil, o que pode dar um novo ânimo à equipe. O time mineiro, aliás, aposta em seu bom retrospecto em casa para se recuperar. Já o Bragantino, que também perdeu no meio de semana, precisa de um bom resultado para não se distanciar do G-4.

Para você não perder nada deste jogão, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de alto nível, com um esquenta de primeira a partir das 17h, com o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.