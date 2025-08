Vitória x Palmeiras, AO VIVO, Com a Voz do Esporte, às 18h

O Vitória recebe o Palmeiras na busca de se afastar da zona de rebaixamento. Enquanto o Verdão, mesmo com um time misto, tenta se manter na cola dos líderes. A partida acontece na noite do próximo domingo (03), às 19h30, no Barradão, em Salvador.

O Leão chega com uma sequência de quatro jogos sem perder, mas ainda está próximo da zona de rebaixamento, com 17 pontos, na 15ª colocação. Já o Verdão é o terceiro colocado, com 32 pontos, e está a quatro do líder Flamengo.

Este jogo entre o Rubro-Negro baiano e o Verdão conta com a transmissão especial da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura a partir das 18h (de Brasília). A Jornada Esportiva conta com o comando e a narração do elétrico Christian Rafael.