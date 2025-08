Após vitória do Cruzeiro, Kaio Jorge e Matheus Pereira brincam sobre Pix

A dupla Kaio Jorge e Matheus Pereira voltou a funcionar pelo Cruzeiro. Neste domingo (3/8), ambos tiveram excelentes exibições na vitória da Raposa sobre o Botafogo, em pleno Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão. Ao fim do prélio, a dupla brincou sobre o “Pix”, já que o segundo gol saiu de Matheus Pereira após linda assistência de Kaio Jorge. O centroavante disse que não cobrará pagamento, já que Pereira tem “crédito” com ele.

“Não, ele está em crédito (risos). Todo jogo ele me dá uma assistência, eu tento contribuir da melhor maneira possível”, disse Kaio.

Matheus, por sua vez, analisou a vitória do Cruzeiro por 2 a 0. Ele lembrou dos tropeços em casa contra Ceará e CRB, que, segundo o camisa 10, dificultaram a vida da Raposa por jogarem fechados. Contra o Botafogo, porém, o time de Leonardo Jadim conseguiu encontrar espaços para finalizar e fazer os gols.

“Não, acho que hoje foi um jogo muito importante, né? A gente sabia da dificuldade, a gente sabia também que o Botafogo ia vir propondo o jogo, né? A gente sabe que, às vezes, alguns times vêm fechados contra a gente, como foi o caso do Ceará, o caso do CRB. E cria um pouco mais de dificuldade. Hoje tivemos um pouco mais de chances, né? Devido ao time deles estar um pouco mais exposto. Então acho que a gente soube aproveitar bem as oportunidades e conseguir essa vitória importante”, disse Matheus Pereira na saída do gramado.

