Torcida do Corinthians dá recado antes de clássico contra o Palmeiras

Mesmo antes do apito final no empate por 1 a 1 diante do Fortaleza, neste domingo (03/8), na Neo Química Arena, a torcida do Corinthians já voltava suas atenções para outro confronto decisivo. Afinal, o Timão encara o Palmeiras, na próxima quarta-feira (06/8), em jogo decisivo pela Copa do Brasil.

Durante os acréscimos da partida válida, os corintianos presentes em Itaquera entoaram cânticos que demonstravam a importância do Dérbi decisivo:

“É quarta-feira!”, gritou a torcida nas arquibancadas.

Em seguida, a torcida puxou o tradicional coro de cobrança. “Se o Corinthians não ganhar, o pau vai quebrar”, indicando que o clima para o confronto eliminatório será de alta tensão.

Ciente do compromisso que pode valer uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior escalou um time alternativo diante do Fortaleza. Contudo, com o time em desvantagem no placar desde os cinco minutos de jogo, ele foi obrigado a lançar mão de peças importantes. Assim, nomes como Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Memphis Depay entraram segunda etapa para buscar o resultado.

Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, disputado na Neo Química Arena, o Corinthians tem a vantagem do empate no Allianz Parque. Caso o Palmeiras devolva o placar mínimo, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Dérbi está marcado para quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. Aliás, apenas os palmeirenses terão acesso ao estádio, conforme determinação das autoridades de segurança.

