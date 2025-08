Jardim analisa momento do Cruzeiro: ‘Eu acredito no processo’

Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, não escondeu a felicidade após a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo (3/8), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Afinal, o comandante, em tom bem-humorado, analisou o triunfo de sua equipe, a quarta como visitante na atual edição do Brasileirão.

Assim, o português elogiou seus jogadores, exaltando a dificuldade de se vencer o Botafogo – atual campeão Brasileiro e da Libertadores – em pleno Niltão.

LEIA MAIS: Atuações do Cruzeiro contra o Botafogo: excelente atuação no RJ e liderança

“Em primeiro lugar, acho que os jogadores estão de parabéns, porque a vitória foi uma vitória justificada dentro daquilo que nós jogamos. Sabemos que jogar contra uma equipe como o Botafogo, campeão em título, campeão de Libertadores, era um jogo extremamente intenso, mas a nossa equipe conseguiu, na fase de ter bola, jogar, e na fase de não ter bola, também defender em conjunto. Os jogadores têm sido os verdadeiros responsáveis pelo sucesso da equipe, pela atitude, pelo empenho, pelo compromisso de toda a gente”, iniciou.

Análise dos gols do Cruzeiro

Posteriormente, Jardim analisou os gols da Raposa. Ele lembrou que seu time já anotara tentos da mesma maneira que realizou no Rio de Janeiro: em contra-ataques mortais.

“Em relação ao jogo, acho que fizemos os gols de forma como já fizemos outros, não é? Alguns mais em ataque apoiado, outros mais em transição, e pronto, e acabamos por fazer dois gols. Podíamos ter feito mais, o adversário também podia ter feito um gol, mas o importante é que o resultado é extremamente justo para o Cruzeiro”, disse.

Ele seguiu na análise, demonstrando satisfação em estar no Cruzeiro. Para Jardim, a torcida deve confiar no processo.

“Especial é trabalhar no Cruzeiro, isso é que é especial. Com certeza, nós queremos ganhar os jogos todos, não é? Mas eu como treinador, como líder do processo, eu sei que vai haver jogos menos bons com resultado positivo, menos bons com resultado negativo e vai haver jogos como hoje, que fomos muito melhores e o resultado foi positivo”, analisou.

‘Eu acredito no processo’, diz treinador

Jardim, por fim, voltou a falar sobre o ‘processo’. Isso porque o Cruzeiro vinha de três tropeços consecutivos na temporada. O português, dessa forma, fez uma análise sobre o futebol brasileiro, onde as coisas vão do ‘céu ao inferno’ em uma semana.

“Com certeza que para a torcida e para a forma como se vive no Brasil, que de uma semana para a outra passa-se do céu para o inferno. Isso para mim não é bem assim, eu acredito que já disse: eu acredito no processo, no trabalho, na entrega destes jogadores, no projeto do clube. Não acredito que dois dias atrás a gente precisava de 50 reforços e hoje a torcida já vai dizer: ‘porr*, a equipe jogou bem, os que entraram, entraram bem'”, afirmou.

