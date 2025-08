Cléber Xavier deve promover mudanças no Santos para encarar o Juventude

O Santos encerrou neste domingo (03) a preparação para encarar o Juventude, na noite desta segunda-feira (04), no Morumbis. Para o duelo direto da zona de rebaixamento, o treinador Cléber Xavier deve promover uma mudança no meio de campo alvinegro.

Destaque nas últimas partidas, Gabriel Bontempo deve ganhar uma oportunidade no time titular. Bontempo ganhou espaço ao longo da semana e pode trazer um aspecto mais ofensivo para o setor, entrando na vaga do suspenso Tomás Rincón. Outra novidade deve ser o retorno de Tiquinho Soares ao ataque.

A princípio, Bontempo seria desfalque para a partida por conta de sua convocação para a Seleção Sub-20. Entretanto, o Santos solicitou à CBF a liberação do atleta e recebeu o sinal positivo. Por outro lado, Luca Meirelles e JP Schimidt se apresentam ao treinador Ramon Menezes e desfalcam o Peixe.

Além da dupla da Seleção, Cléber Xavier não conta com Willian Arão e Guilherme, que ainda se recuperam de lesão. Com isso, o Santos deve encarar o Juventude com: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares.

