Vasco terá voltas de Jardim e Paulo Henrique, mas perde Lucas Piton

O Vasco terá mudanças para sua próxima partida no Brasileirão. Léo Jardim e Paulo Henrique cumpriram suspensão na derrota por 3 a 2 para o Mirassol, no último sábado (2/8) e, por isso, voltam a ficar aptos. No entanto, o único cartão amarelo do jogo em questão serviu para suspender outro atleta vascaíno.

Lucas Piton, que estava pendurado, levou o terceiro amarelo da série. Dessa forma, desfalcará o Vasco na próxima rodada do Brasileirão. Será no domingo (10/8), em São Januário, pela 19ª e última rodada do primeiro turno.

Antes, porém, o time defronta o CSA, na quinta-feira (7/8), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como empatou por 0 a 0 na ida, o Cruz-Maltino joga pela vitória para avançar sem a necessidade de pênaltis.

Sem Piton, o técnico Fernando Diniz tem duas opções para a lateral-esquerda. Victor Luís e Leandrinho são os candidatos a substituir o titular absoluto. Piton, afinal, deu uma assistência e uma pré-assistência no revés para o Mirassol. Enquanto Victor Luís tem dez partidas na temporada, sendo seis como titular, Leandrinho só tem uma aparição pelo Vasco em 2025. Isso porque esteve emprestado ao Al-Shabab (SAU) por seis meses. Lá, atuou em 11 partidas.

