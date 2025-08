O goleiro egípcio Mohamed Bonga, de 36 anos, morreu neste sábado (2/8) após passar cerca de três meses internado com doença no fígado.

Bonga defendia o Wadi Degla, time da capital Cairo, que foi vice-campeão da Segundona em 2024 e ascendeu à elite do Campeonato Egípcio. O goleiro, de 1,85 metro, se queixou de dores abdominais ainda durante a competição, que terminou no dia 31 de maio. Desse modo, Mohamed foi hospitalizado e os médicos constataram que ele estava com icterícia e disfunção das enzimas hepáticas. A solução para o atleta seria um transplante de fígado, mas ele não suportou a espera.

Nascido em 6 de outubro de 1988, Mohamed começou a jogar profissionalmente em 2014 no Ismailia e depois atuou no El Mareekh, Petrojet e, por fim, no Wadi Degla. Ele estava no time desde agosto de 2024. O clube egipcio e a federação local prestaram homenagem ao arqueiro que noPretojet foi reserva de Mohamed El Shenawy, da seleção do Egito.

