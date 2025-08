Arboleda enaltece mudança de cabeça do São Paulo após chegada de Crespo

O São Paulo vive o seu melhor momento na temporada. Na noite deste domingo (03), o Tricolor venceu o Internacional, fora de casa, por 2 a 1 e chegou à sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, a quinta somando todas as competições.

Quem também está com tudo é o zagueiro Arboleda. O equatoriano, que já havia marcado na semana passada, contra o Fluminense, balançou as redes novamente no Beira-Rio. O defensor destacou como o time conseguiu encaixar bem com o estilo de jogo proposto pelo treinador Hernán Crespo, que estreou há menos de um mês.

“Eu acho que mudou muito nossa cabeça. Acho que o treinador que chegou joga com umas ideias muito bacanas e a gente foi pegando os treinos, as coisas que ele foi passando da melhor maneira e a gente vai demonstrando dentro do campo”, afirmou Arboleda, em entrevista ao Amazon Prime.

Um outro ponto apontado por Arboleda é o padrão tático adotado pelo time. O zagueiro pontuou que se sente à vontade na linha de três armada pelo treinador e também, apesar de estar mais “relaxado”. Porém, o defensor enfatiza que os méritos do resultado são de todo o time do São Paulo.

“Eu gosto, não tenho muito problema com essa linha de três. Os caras falam que eu jogo mais relaxado lá atrás, você tem que correr menos. Mas esse trabalho é do grupo e esperamos poder nos próximos dias conseguir demonstrar isso e seguir ganhando jogos”, ressaltou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.