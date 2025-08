Roger Machado reconhece pressão após nova derrota: ‘Buscando soluções’

O técnico Roger Machado lamentou mais uma a derrota do Internacional, desta vez por 2 a 1 para o São Paulo, neste domingo (03/8), no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador adotou um tom direto ao abordar sua situação no comando da equipe e deixou claro que entende a cobrança da torcida em meio a uma fase turbulenta do Colorado na temporada.

“O futebol, naturalmente nos maus momentos, o torcedor, com todo direito de sua manifestação, vai vaiar e pedir a saída do treinador. Não é a primeira vez como treinador e jogador que passo por estes momentos. Eu me sinto prestigiado trabalhando muito e buscando soluções. Aqui, quando estiver, estarei sempre motivado”, declarou Roger.

O revés ampliou a série de resultados negativos do Inter, que não vence há quatro jogos na competição. Aliás, Roger admitiu que o cargo está condicionado a uma reação imediata em campo.

“A permanência de qualquer treinador no cargo depende das vitórias. Eliminações acarretam prejuízos. Me sinto prestigiado, as conversas são frequentes sobre o planejamento, momento e necessidade”, completou.

Antes da entrevista coletiva, que começou com atraso, jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes se reuniram no vestiário para uma conversa de mobilização. A intenção foi discutir alternativas e fortalecer o grupo para os próximos compromissos.

Roger Machado explica mudanças no Internacional

Ao comentar sobre o desempenho da equipe no Beira-Rio, Roger avaliou que o Inter teve bons momentos, mas novamente não foi eficiente o suficiente para sair com o resultado positivo.

“Fizemos um jogo equilibrado. Tomamos dois gols de bola parada. Em alguma medida, tivemos o controle do jogo, mas, mais uma vez, foi insuficiente para vencer a partida”, lamentou.

Uma das mudanças promovidas por Roger foi a escalação com três zagueiros e dois centroavantes, em um sistema pouco habitual para o time. Segundo ele, a estratégia levou em consideração tanto o perfil do adversário quanto a tentativa de encontrar um modelo mais eficaz.

“A mudança foi pensada para alterar a característica do ataque. Colocando três defensores, consegui colocar um volante, um meia e dois atacantes. Mesmo sem pontas, tivemos a presença dos laterais. Foi pontual, mas também pensando em uma solução. Gostaria de ter vencido para sentir confiança para repetir. Pode ser repetido na quarta-feira ou não, dependendo das peças”, explicou, deixando em aberto a possibilidade de utilizar novamente o esquema diante do Fluminense.

Assim, o Internacional volta a campo nesta quarta-feira (06/8), contra o Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A pressão por uma resposta positiva é crescente, e o técnico sabe que seu futuro à frente do time pode depender do próximo resultado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.