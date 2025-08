Clube árabe busca a contratação de Darwin Núñez, do Liverpool

Após não ter sucesso nas negociações por Osimhen, Isak e Sesko, o Al-Hilal segue na busca por um centroavante para a próxima temporada saudita. Assim, Darwin Núñez, do Liverpool, entrou no radar do clube, que prepara uma proposta oficial para contar com o jogador em seu elenco, segundo o “The Athletic”.

Dessa forma, o uruguaio, que teve seu nome ventilado no Napoli e desperta interesse também do Milan, é o principal atleta no momento para reforçar o setor ofensivo do time do técnico Simone Inzaghi.

Aos 25 anos, o jogador chegou aos Reds em 2022 quando defendia as cores do Benfica, de Portugal. A última temporada, porém, foi discreta, com sete gols em 47 jogos, sendo titular apenas oito vezes na campanha do título da Premier League.

O clube inglês, por sua vez, também tem interesse na venda do centroavante, visto que pretende trazer Isak, do Newcastle, que atua na mesma posição.

Por fim, os Reds fizeram uma proposta de quase R$ 900 milhões pelo atleta sueco, mas encontraram resistência do clube inglês para liberá-lo com facilidade. Segundo informaram os Magpies, Isak não viajou com o restante do grupo para a pré-temporada por conta de uma lesão na coxa. Além disso, recebeu uma espécie de “ultimato” do técnico Eddie Howe.

