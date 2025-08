Dorival vê Corinthians com dificuldade no mercado, mas descarta pressionar diretoria

Três semanas após a abertura da janela de transferências, o Corinthians ainda não anunciou nenhuma contratação para a sequência da temporada. Apesar dos pedidos do técnico Dorival Júnior por reforços, o clube segue enfrentando dificuldades financeiras e instabilidade administrativa, o que impacta diretamente no planejamento.

Mesmo ciente das carências do elenco, Dorival adota um discurso conciliador e evita pressionar a diretoria publicamente. Após o jogo contra o Fortaleza, o treinador reconheceu os entraves enfrentados no mercado e afirmou compreender a situação vivida pelo clube.

“O Fabinho (Soldado, diretor executivo de futebol) está trabalhando para que tudo aconteça, sei das dificuldades do mercado, não adianta eu me desesperar. Tenho consciência do que poderíamos realizar com um elenco mais encorpado. Perdemos Yuri e a característica dele é fundamental para o time, não tivemos por muitas rodadas um atleta com esse perfil. Vamos ter quando o clube puder. Não acontecendo, não vou ficar preocupado. Valorizo o grupo, oportunidades estão sendo dadas. Eu tenho que buscar alternativas dentro dos que aqui estão”, ponderou o treinador.

Mudança de gestão no Corinthians atrapalhou os planos

Dorival chegou ao Corinthians em abril deste ano e, à época, solicitou a contratação de quatro jogadores. Um pedido inicialmente aceito pela gestão anterior. No entanto, com o afastamento de Augusto Melo da presidência e a posse de Osmar Stabile como novo mandatário, o cenário mudou drasticamente.

“Eu acho que isso daí é um acerto inicial. Eu via necessidades e pontuei, mas eu trabalho com o grupo que eu tenho. Valorizo os que aqui tenho”, declarou Dorival.

Ainda assim, o comandante alvinegro não esconde que o elenco atual apresenta limitações, especialmente devido às recorrentes lesões e à ausência de peças-chave em boa parte do campeonato.

“Eu acho que nós temos uma equipe competitiva, sim, desde que todos os (melhores) jogadores (estejam) em campo. Temos dificuldades em algumas funções, reconheço. O que nós temos que avaliar é que não tivemos essa equipe frequentemente nas partidas anteriores. Estamos com número de pontos inferior em razão do pouco aproveitamento desses atletas. Há três rodadas recebemos esses jogadores e estamos tentando que atinjam as melhores condições para evoluir jogo a jogo”, avaliou.

Dorival tenta encontrar soluções caseiras

Assim, na tentativa de manter o equilíbrio e a competitividade, Dorival reforçou a importância de encontrar soluções internas até que o clube esteja em melhores condições de investir.

“Estamos buscando de todas as maneiras uma montagem para manter a mesma regularidade, com dificuldades, é normal isso. Existirá um crescimento dessa equipe. Buscar o mesmo acompanhamento e confiar que todos atinjam a mesma competição. A dificuldade é grande em função do problema de lesão”, finalizou.

Até agora, o único reforço do Corinthians em 2025 foi o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, contratado sem custos em fevereiro. A janela de transferências segue aberta até 2 de setembro, mas não há expectativa concreta de novos nomes no curto prazo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.