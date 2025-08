Diniz, do Vasco, está perto de igualar recorde negativo na carreira

Em péssimo momento na temporada, o Vasco não venceu nos últimos sete jogos e não consegue esboçar reação sob o comando do técnico Fernando Diniz. Diante disso, o time pode entrar na zona de rebaixamento do Brasileirão, nesta segunda-feira (4), caso o Santos vença o Juventude. O comandante, então, está perto de igualar um recorde negativo na carreira.

Afinal, desde que passou a treinar clubes grandes, essa é a segunda maior sequência sem vitórias do profissional. Vale lembrar que ele teve passagens por Athletico, Fluminense (duas vezes), São Paulo, Santos, Vasco (antes da passagem atual) e Cruzeiro.

Dessa forma, caso o Cruz-Maltino siga sem triunfos diante de CSA, pela Copa do Brasil, e Atlético, pelo Brasileirão, Diniz irá igualar a série de nove partidas sem vencer que teve quando treinou o Furacão em 2018.

Naquela época, a equipe paranaense perdeu para Palmeiras, Atlético-MG e Fluminense e empatou com Grêmio, Bahia e Paraná pelo Brasileirão, assim como empatou com o São Paulo e perdeu para o Cruzeiro na Copa do Brasil. Além disso, sofreu uma derrota para o Newell’s Old Boys na Sul-Americana.

Urgência de vitórias

Após o revés para o Mirassol, o treinador voltou a frisar sobre a quantidade de erros individuais do Vasco na temporada e a necessidade de uma vitória com urgência.

“A equipe tomou dois gols, reagiu e poderia ter feito o terceiro antes do Mirassol. O problema não foi psicológico hoje, não tem nada a ver e não tem que abalar nada. Temos é que ser fortes e buscar resultados. Vai abalar o que o psicológico? Temos que parar de errar e fazer o que temos de fazer: começar a ganhar jogo”, disse.

Sequência negativa de Fernando Diniz no Vasco