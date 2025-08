Palmeiras tem expectativa de retornos na zaga para decisão contra o Corinthians

O Palmeiras iniciou a semana com atenção máxima voltada para o clássico decisivo contra o Corinthians, marcado para quarta-feira (06/8), às 21h30, no Allianz Parque, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A principal esperança da comissão técnica está na possível volta dos zagueiros Bruno Fuchs e Murilo. Afinal, a dupla está em processo de recuperação de lesões musculares na coxa.

Murilo, que não atua desde a eliminação para o Inter Miami no Mundial de Clubes, deu um importante passo em sua recuperação ao iniciar a transição física no gramado da Academia de Futebol na última sexta-feira (01/8). A movimentação aumentou a expectativa para que o defensor esteja à disposição no Dérbi.

Embora ainda não tenha sido confirmado oficialmente, não está descartada a possibilidade de Murilo antecipar o retorno e já ser titular ao lado de Gustavo Gómez no clássico. Vale lembrar que, nesta temporada, ele já protagonizou uma volta direta à equipe titular após se recuperar de uma lesão.

Bruno Fuchs, por sua vez, vinha substituindo Murilo com regularidade e boas atuações. Contudo, ele sofreu um edema na coxa direita durante o jogo de ida contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Desde então, está em tratamento intensivo.

O edema, por não ser classificado como uma lesão mais grave, mantém viva a chance de Fuchs ser liberado para o jogo, desde que retorne aos treinos com bola nesta segunda-feira (04/8). A presença no gramado da Academia será decisiva para que ele entre nos planos de Abel Ferreira.

Durante o fim de semana, os dois atletas permaneceram em São Paulo para intensificar o processo de reabilitação. Esta foi uma tentativa de reunir condições clínicas e físicas para estarem aptos ao duelo.

As outras opções de Abel no Palmeiras

Caso nem Murilo nem Fuchs tenham condições de jogo, a zaga alviverde será formada por Gustavo Gómez e Micael. O paraguaio, aliás, sequer esteve entre os relacionados contra o Vitória, no último domingo (03/8), no Barradão.

O Palmeiras precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente às quartas de final da Copa do Brasil. Caso vença por apenas um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis, já que o Corinthians venceu o primeiro confronto por 1 a 0, em Itaquera.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.