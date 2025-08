Santos encara Juventude pressionado por reação e com futuro de treinador em jogo

O Santos entra em campo nesta segunda-feira (04/8), às 20h, no Morumbis, para enfrentar o Juventude em um confronto que vale mais do que três pontos no Campeonato Brasileiro. O duelo, que fecha a 18ª rodada da Série A, representa uma chance decisiva para o Peixe se reerguer na tabela e também pode definir o futuro do técnico Cleber Xavier, cada vez mais pressionado no cargo.

Sem vencer há três rodadas, o Santos ocupa a 17ª colocação, com apenas 15 pontos, e começa a ver a ameaça do rebaixamento ganhar corpo. A diretoria mantém cautela, mas já discute nos bastidores a possibilidade de uma mudança no comando técnico, dependendo do desempenho e do resultado desta noite, em São Paulo.

O momento é delicado. Embora a vitória sobre o Flamengo, na volta da pausa de meio de temporada, tenha trazido um respiro e até contado com uma atuação de gala de Neymar em participação simbólica, o time não conseguiu manter a consistência. Desde então, acumulou derrotas para o Mirassol, com atuação apática, e para o Internacional, dentro da Vila Belmiro. Este último resultado acentuou ainda mais a crise.

Na última rodada, o empate por 2 a 2 com o lanterna Sport, fora de casa, acendeu o alerta dentro do clube. A falta de solidez defensiva e o baixo rendimento coletivo aumentaram as dúvidas sobre a capacidade da comissão técnica de recolocar o Santos nos trilhos nesta temporada, a primeira de volta à elite após o acesso na Série B de 2024.

Apesar da pressão, o Peixe encontra um cenário teoricamente favorável nesta segunda. O Juventude é o pior visitante do campeonato até aqui, com sete derrotas em sete jogos fora de casa. Estatística que o Santos espera aproveitar para reencontrar o caminho da vitória e aliviar o ambiente.

Vojvoda vira sombra de Cleber Xavier no Santos

Nos bastidores, o clube já considera alternativas para o caso de uma troca no comando. Um dos nomes discutidos é o do argentino Juan Pablo Vojvoda, que deixou o Fortaleza recentemente. No entanto, segundo pessoas próximas ao treinador, ele não demonstrou interesse imediato em assumir uma nova equipe. Especialmente em meio a um cenário de reconstrução como o do Santos.

Com dificuldades financeiras, o clube também evita investir em treinadores empregados e com altos salários, o que restringe ainda mais as possibilidades no mercado. Nesse contexto, a continuidade de Cleber Xavier depende não apenas do resultado diante do Juventude, mas também de uma resposta positiva do elenco dentro de campo.

Uma vitória nesta noite pode representar o início da retomada santista. Ao mesmo tempo, garantir sobrevida ao trabalho da atual comissão técnica.

