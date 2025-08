Arboleda ironiza ídolo do São Paulo após vitória contra o Inter: ‘Palhaço’

A vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Internacional, no último domingo (03/8), pelo Campeonato Brasileiro, teve desdobramentos fora das quatro linhas. Autor de um dos gols do Tricolor na partida, o zagueiro equatoriano Arboleda usou as redes sociais para ironizar o ex-atacante Muller, multicampeão pelo clube e atualmente comentarista esportivo na TV Gazeta.

Em uma publicação, o defensor compartilhou uma foto comemorando o triunfo e escreveu: “Palhaço”, em referência às declarações dadas por Muller na última sexta-feira (02/8), em entrevista ao quadro ”Abre Aspas”, do ”ge”. O ex-jogador havia feito duras críticas à presença de estrangeiros no elenco são-paulino, incluindo Arboleda.

“O São Paulo tem nove estrangeiros, e um pior do que o outro”, afirmou Muller, de maneira genérica, sem citar nomes.

A resposta de Arboleda ganhou repercussão entre torcedores e colegas de elenco. Especialmente após os gols do equatoriano e do paraguaio Bobadilla, dois dos estrangeiros alvos da crítica. A dupla decidiu o jogo a favor do Tricolor contra o Colorado.

Atualmente, o elenco comandado por Hernán Crespo conta com nove atletas nascidos fora do Brasil, sendo oito sul-americanos e um europeu. A diversidade no grupo reflete uma tendência crescente entre os clubes brasileiros. Afinal, as equipem vem apostando em reforços internacionais para elevar o nível técnico e competir em múltiplas frentes.

Estrangeiros do atual elenco tem história no São Paulo

Arboleda, aos 32 anos, é o estrangeiro há mais tempo no São Paulo. Afinal, ele chegou ao clube em 2017 e já acumula 337 partidas com a camisa tricolor. Aliás, ele é o quarto estrangeiro com mais jogos na história do clube, atrás apenas de Pedro Rocha (392), Darío Pereyra (453) e José Poy (525).

Além dele, outro estrangeiro com papel de destaque é Jonathan Calleri. O atacante argentino, que se recupera de uma lesão no joelho, é um dos maiores artilheiros do São Paulo na história da Copa Libertadores, com 14 gols — número que o coloca ao lado de ídolos como Rogério Ceni e Luis Fabiano no ranking histórico da competição continental.

