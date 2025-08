Mineirão retruca críticas de técnico do Cruzeiro sobre gramado: ‘Jogabilidade garantida’

A administração do Mineirão não deixou passar batido as críticas do técnico Leonardo Jardim, do Cruzeiro, sobre o estado do gramado estar longe do ideal. A declaração ocorreu durante em entrevista coletiva após a vitória sobre o Botafogo, no campo sintético do Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (4), a resposta veio por meio de nota oficial.

“O Mineirão, e isso, aliás, é uma crítica, o gramado não tem estado em condições. Um clube grande como o Cruzeiro, portanto, tem que ter um campo melhor. Esses pormenores ganham jogo. Não é só pensar em ganhar ou perder, é preciso dar condições, acreditar no processo, trabalhar bem os toques, que os jogadores estejam posicionados. Mas também que os campos estejam, portanto, bons para jogar futebol”, afirmou Jardim.

“O Mineirão reitera que o gramado é permanentemente monitorado sob critérios técnicos e com metodologia consolidada, em linha com os parâmetros oficiais e as melhores práticas. Assim, encontra-se plano e com a jogabilidade garantida”, rebateu a gestão do estádio mineiro, defendendo os cuidados com o campo.

A administração explicou, ainda, que as condições atuais do campo estão atrelas ao período do inverno, quando a grama em uso entra em processo de dormência.

Por fim, a nota deu ênfase aos cuidados extras que quais passa a grama nos meses de temperaturas mais baixas.

“Por se tratar de uma condição já conhecida no inverno, o Mineirão adota constantemente práticas para mitigar os impactos do período, como o uso de iluminação artificial, aplicação localizada de hormônios, fertilizantes granulados e reparos semanais.”

O Cruzeiro volta a atuar no Mineirão no próximo domingo (10), quando recebe o Santos pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Leia a nota oficial do Mineirão na íntegra

“O Mineirão reitera que o gramado é permanentemente monitorado sob critérios técnicos e com metodologia consolidada, em linha com os parâmetros oficiais e as melhores práticas. Assim, encontra-se plano e com a jogabilidade garantida”, rebateu a gestão do estádio mineiro, defendendo os cuidados com o campo.

Como já é de conhecimento, a grama bermuda celebration, certificada pela Fifa, sofre um processo de hibernação no inverno, por conta da queda das temperaturas mínimas e do menor índice de radiação solar. Como forma de garantir uma cobertura vegetal complementar neste período, se realiza o overseeding, que consiste na semeadura da espécie ryegrass, própria para tempos frios.

Por se tratar de uma condição já conhecida no inverno, o Mineirão adota constantemente práticas para mitigar os impactos do período, como o uso de iluminação artificial, aplicação localizada de hormônios, fertilizantes granulados e reparos semanais.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.