‘Todos sem reação’: Europa repercute postura de Abel Ferreira após empate do Palmeiras

O comportamento de Abel Ferreira voltou à pauta esportiva internacional entre a noite do último domingo (03) e a manhã de segunda-feira (04). Visivelmente contrariado, o português abandonou a coletiva de imprensa após o empate em 2 a 2 entre Palmeiras e Vitória, no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão. A postura do treinador ultrapassou barreiras e se tornou assuntou especialmente em Portugal.

Abel interrompe o jornalista no meio de um questionamento sobre preparação e responde: “Vou fazê-la a partir de agora”. O técnico, então, se levanta e deixa a coletiva sem qualquer justificativa ou aviso prévio. O episódio gerou estranheza entre os profissionais presentes e causou debate nas redes sociais, além de críticas da mídia esportiva.

O jornal Record, de Portugal, noticiou o episódio com ênfase na surpresa causada pela atitude do treinador. A publicação afirmou que o comandante “deixou todos sem reação ao sair disparado da conferência… no meio de uma pergunta”. Por fim, descreveu a saída como uma forma de extravasar a frustração após o empate no Campeonato Brasileiro.

A reportagem ainda apontou que o técnico “acabou por descarregar essa frustração de uma maneira que pegou todos de surpresa”.

Abel Ferreira analisa empate

O Palmeiras iniciou a partida com um time alternativo e viu o Vitória abrir 2 a 0 no placar, com gols de Renato Kayzer e Erick. A reação alviverde veio na segunda etapa com tentos de Piquerez e Flaco López, mas não o suficiente para agradar o técnico português.

“Na primeira parte tivemos oportunidades pra sair na frente. Resumidamente sim, deixamos aqui dois pontos”, avaliou o treinador em coletiva.

O Alviverde desperdiçou a chance de encostar ainda mais no Flamengo, que também tropeçou na rodada, e no Cruzeiro, que venceu o Botafogo. Agora, o Palmeiras soma 33, enquanto cariocas e mineiros lideram com 37 cada.

Sabe aquele relacionamento que já foi ótimo, mas há algum tempo é apenas tensão, desgaste, tudo que a pessoa fala/faz parece 10x pior. É a relação entre Palmeiras, torcida e Abel Ferreira. Já tá no limite. Não há motivos para seguir. Desgastante.pic.twitter.com/EpAUqVBBbc — Luccas Melo (@luccasml_) August 4, 2025

Palmeiras precisa reverter desvantagem

A comissão palestrina agora trabalha com foco no Dérbi decisivo da próxima quarta-feira (06), às 21h30, no Allianz Parque. Como perdeu o clássico de ida pelo placar mínimo, o Palmeiras agora precisa de uma vitória por dois ou mais gols para avançar às quartas no tempo regulamentar. Caso repita o placar do Corinthians na Neo Química Arena, a decisão seguirá para as penalidades.

Vale destacar que não há qualquer ruído entre o português e a alta cúpula alviverde. Isso porque, de acordo com a ESPN, o Palmeiras considerou a postura do técnico como adequada, visto que a coletiva estava perto do encerramento. A diretoria ainda alega que a saída do treinador ocorreu após um aviso prévio da assessoria de imprensa.