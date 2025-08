Vice da CBF vê urgência no fair play financeiro: ‘Navio bateu no iceberg e está afundando’

O vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul enxerga a necessidade, com urgência, da implantação de um sistema de fair play financeiro para os clubes de futebol brasileiro. Em participação no Fórum Sustentabilidade em Campo, nesta segunda-feira (4), em São Paulo, o dirigente ressaltou que este é o assunto mais importante, atualmente, para estruturar o esporte no país.

“Em 2019, se falava em fair play financeiro, um plano de contenção de gastos, porque já se enxergava para onde o futebol brasileiro estava indo. Nada foi feito. É como se, naquela época, a gente visse o Titanic na direção do iceberg e tivesse com desviar”, afirmou o profissional durante debate sobre a sustentabilidade em grandes eventos esportivos.

“O navio bateu no iceberg e está afundando”, completou

Objetivos da comissão

O dirigente, que também é presidente da federação de futebol do Pará, chefia uma comissão que inclui clubes e federações estaduais. Eles buscam elaborar um plano de fair play financeiro que a entidade espera implantar ainda em 2026. Ela terá a participação de 33 clubes (os 20 da Série A e outros 13 da Série B), além de dez federações estaduais.

“Tem quem escolhe tocar música e esperar o navio afundar, e quem joga a boia para ajudar os outros. Estamos no caos. A CBF escolheu jogar a boia”, disse.