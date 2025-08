Santos x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

No jogo que fecha a 18ª rodada do Brasileirão, Santos e Juventude fazem um duelo de desesperados nesta segunda-feira (4/8), às 20h (de Brasília), no Morumbis. O Peixe, que mandará seu jogo no estádio do São Paulo, abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, com 15 pontos, mas pode deixar o Z4 em caso de vitória diante de sua torcida. Por outro lado, o clube jaconero é o penúltimo colocado, mas tem três jogos a menos que os adversários na tabela. Assim, precisa começar a reagir rapidamente para sair da zona da degola.

Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia seu pré-jogo a partir das 18h30, sob o comando de Ricardo Froede.