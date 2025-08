Martinelli comenta marca expressiva pelo Fluminense

O volante Martinelli fez história no Fluminense no último sábado (2/8). Nesta segunda-feira (4/8), o Tricolor divulgou um conteúdo exclusivo com o jogador, que celebrou o fato de se tornar o atleta criado em Xerém com mais jogos pelo clube.

Ao atuar contra o Grêmio – vitória por 1 a 0 -, ele chegou às 267 partidas pelo time das Laranjeiras. Dessa forma, o Tricolor surpreendeu Martinelli, mostrando fotos antigas do atleta de 23 anos para celebrar o feito.

LEIA MAIS: Ceará faz proposta pelo atacante Paulo Baya, do Fluminense

“Difícil falar. Sentimento de muita gratidão. Jamais esperava alcançar tantos jogos. Não sabia nem da marca, quem que era o primeiro. Nunca passou pela minha cabeça fazer tantos jogos, então estou muito feliz com esse momento. Que venham mais jogos aí na minha carreira junto com essa armadura que me traz tanta alegria”, disse o jogador.

Uma das fotos mostradas ao jogador foi em comemoração de gol do Fluminense ao lado de André, hoje no Wolverhampton (ING). Afinal, ambos fizeram uma longa parceria – de Xerém ao Maracanã.

“Eu e meu parceiro André (risos) no sub-17. A gente jogou muito tempo junto no sub-17, sub-20, profissional. Fizemos uma grande dupla. É um cara que eu tenho um carinho muito especial. Merece viver tudo o que está vivendo na carreira dele”, analisou.

Posteriormente, o volante falou sobre o peso de Xerém em sua vida. Martinelli, então, celebrou a representatividade da base tricolor em sua vida – não só como atleta.

“Para mim, é onde me tornou um homem. Uma Instituição que me formou como profissional, como homem, como pessoa. Então é total gratidão por Xerém, por todos os profissionais de lá, daqui também. Muita gratidão por esse escudo”, afirmou.