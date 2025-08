Arrascaeta não tem lesão detectada e pode atuar contra o Atlético-MG

O meia Arrascaeta não deverá ser problema para o Flamengo no duelo contra o Atlético-MG, na quarta-feira (6/8). Isso porque o jogador realizou exames nesta segunda-feira (4) e não teve lesão detectada.

As informações são do “ge”. Após sentir um incômodo na coxa esquerda, Arrascaeta deixou o jogo contra o Ceará (empate por 1 a 1), no último domingo (3/8), no intervalo. Assim, assustou o torcedor, já que o Flamengo tem obrigação da vitória no confronto contra o Atlético, pela Copa do Brasil.

Dessa forma, o jogador não deve ser problema para Filipe Luís para a relação dos jogadores que vão a Belo Horizonte. A partida contra o Galo é nesta quarta a partir das 19h (de Brasília), na Arena MRV. Como perdeu a ida por 1 a 0, no Maracanã, o Fla precisa vencer para pelo menos tentar levar a decisão para os pênaltis.

Lembrando que Arrascaeta já não atuou na ida, na última quarta (30/7) por controle de carga. Contra o Ceará, o craque foi titular e encerrou um jejum de oito jogos sem marcar. Afinal, foi dele o gol que abriu o marcador no Castelão. Já depois de sua saída, porém, o Vozão empatou o duelo, terminado em 1 a 1.

Arrascaeta tem bons números na atual temporada. São 14 gols e oito assistências em 36 jogos pelo Flamengo. Ele já está no Rubro-Negro desde 2019, tornando-se um dos maiores ídolos da História do clube.





