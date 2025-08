Sem Dantas, Botafogo procura zagueiro no mercado

O Botafogo deixará o zagueiro Dantas, do Novorizontino, clube da Série B do Campeonato Brasileiro, em modo stand-by. O Alvinegro, então, vai atrás de outro zagueiro no mercado, neste segundo semestre da temporada. A informação é do “Canal do TF”.

O clube carioca ofereceu R$ 8 milhões pelo defensor, mas os paulistas querem o pagamento à vista, exigência com a qual o Botafogo não concorda. Sendo assim, a negociação por Dantas está travada.

No momento, o Glorioso conta com Barboza, David Ricardo e Pantaleão no elenco para a zaga. Suspenso, o primeiro está fora do encontro com o Fortaleza, sábado (9), no Castelão, pela rodada 19 do Brasileirão. Já o último acusou dores na coxa direita na derrota para o Cruzeiro por 2 a 0 e virou dúvida para os próximos jogos do Botafogo. Bastos, por sua vez, passou por cirurgia e só deve retornar no fim deste ano.

Nesta janela de transferências (aberta até o fim do mês), o Botafogo também se desfez de Serafim, que foi para o Al Dhafra, dos Emirados Árabes. Outro da posição que saiu foi Jair, novo reforço do Nottingham Forest, da Inglaterra.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (6), às 19h, em Bragança Paulista, contra o Bragantino, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Mais Tradicional venceu, na ida, por 2 a 0. Ou seja, pode até perder por um gol de diferença que avança na competição de mata-mata.

