Palmeiras inicia preparação para dérbi decisivo com indefinição na zaga

O Palmeiras retomou as atividades na manhã desta segunda-feira (04/8), após o empate por 2 a 2 com o Vitória. Assim, iniciou a preparação para o clássico contra o Corinthians, que define uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Dérbi está marcado para esta quarta-feira (06/8), às 21h30, no Allianz Parque.

A principal preocupação do técnico Abel Ferreira está no setor defensivo. Afinal, os zagueiros Bruno Fuchs e Murilo, que se recuperam de problemas musculares, ainda não treinaram com o grupo.

Fuchs, com um edema na coxa esquerda, realizou trabalhos no campo e na parte interna sob acompanhamento do Núcleo de Saúde e Performance. Já Murilo segue em transição física e também trabalhou separado do elenco.

Sem garantias de contar com os dois, Abel pode ter que escalar Micael ao lado de Gustavo Gómez na zaga. O defensor foi titular no empate com o Vitória, no último domingo, quando os titulares foram poupados.

Nesta segunda, enquanto os jogadores que atuaram mais de 45 minutos em Salvador fizeram atividades regenerativas, o restante do grupo participou de um treino técnico na Academia de Futebol.

Caso não haja surpresas nos próximos dias, o Palmeiras deve ir a campo com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Sosa e Vitor Roque.

Com a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, na Neo Química Arena, o Verdão precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Contudo, um triunfo pela vantagem mínima leva a decisão para os pênaltis.

