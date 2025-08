Internacional tem dúvidas no time titular antes de decisão na Copa do Brasil

A preparação para o jogo contra o São Paulo e a própria derrota no Brasileirão, no último domingo (03/08), trouxe incertezas para o Internacional visando ao jogo decisivo pela Copa do Brasil. Isso porque o técnico Roger Machado conta com dúvidas no meio de campo para o embate de volta contra o Fluminense, no Maracanã, na próxima quarta-feira (06). A formação do ataque titular também pode mudar, pois o desempenho não agradou.

O principal receio do comandante é se poderá voltar a contar com Alan Patrick, que foi desfalque no revés para o São Paulo por uma virose. Com isso, o substituto do camisa 10 foi Bruno Tabata. Apesar da dúvida, o mais provável é que o principal jogador da equipe esteja à disposição. Outra ausência no embate, o volante Bruno Henrique sofreu uma pancada na perna esquerda no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense. O camisa 8 também deve voltar a ser opção.

Seu companheiro no meio, Thiago Maia ficou no banco por decisão da comissão para preservá-lo. Neste cenário, a formação inicial do setor criativo do Inter foi com Bruno Tabata, Luis Otávio e a estreia de Alan Rodríguez. Outra indefinição é se Roger optará por manter o esquema tático 3-5-2. Assim, há uma disputa em aberto no meio de campo para o duelo decisivo pela Copa do Brasil contra o Fluminense entre Bruno Henrique, Luis Otávio e Richard.

Ronaldo é outro concorrente à vaga, mas corre por fora. Vale relembrar que Alan Rodríguez não está inscrito para atuar no torneio mata-mata nacional. Richard desponta como um dos 11 iniciais, após o comandante indicar que o seu plano era utilizá-lo no começo da partida. No entanto, também sofreu com um quadro de virose e não conseguiu se recuperar completamente.

Ataque do Internacional também deve ter alterações

O ataque também deve passar por mudanças, já que a intenção de usar Borré e Valencia não apresentou o desempenho que se desejava. Assim, a dupla de ataque deve ser composta por Carbonero e Ricardo Mathias. O Inter perdeu o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil para o Fluminense por 2 a 1, no Beira-Rio. Desta forma, para avançar de fase no torneio, precisará de pelo menos uma vitória simples e, então, levará a decisão para os pênaltis.

Ou de um triunfo por pelo menos dois gols de vantagem e conquistará a classificação direta para as quartas de final. As duas equipes voltam a se enfrentar pelo jogo de volta das oitavas de final, no Maracanã, às 21h30, na próxima quarta-feira (6). Roger Machado precisará encontrar as soluções para as dúvidas a partir da preparação que se inicia nesta segunda (4).

