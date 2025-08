Milan se aproxima de acerto com Ardon Jashari

As conversas entre Milan e Club Brugge pela contratação de Ardon Jashari avançaram nos últimos dias e o desfecho está muito próximo. De acordo com informações do jornal ‘Gazzetta dello Sport’, divulgadas nesta segunda-feira (4), os clubes esperam fechar o acordo nas próximas horas, com os contratos já prontos para assinatura.

O Milan deve pagar 33,5 milhões de euros (R$ 215 milhões), além de bônus, alguns deles considerados de fácil alcance.

O principal impulso para destravar o negócio veio do próprio Jashari. Em reunião com a diretoria do Brugge, o meio-campista suíço reforçou o desejo de atuar no Milan e recusou propostas da Premier League e da Arábia Saudita. Além disso, ele também cobrou uma promessa feita pelo clube belga: a de que seria liberado caso chegasse uma oferta considerada recorde, como é o caso da proposta italiana.

Assim, a postura firme de Jashari acelerou as tratativas e, ao que tudo indica, o Brugge não deve dificultar a transferência. Os dois clubes agora ajustam os detalhes finais sobre as formas de pagamento, mas o otimismo é grande.

Se tudo correr dentro do esperado, Jashari pode viajar para Milão nas próximas 24 a 48 horas. Além disso, ele pode até estrear já neste fim de semana, nos amistosos de pré-temporada contra Leeds ou Chelsea. Caso contrário, deve fazer sua primeira partida oficial na Copa da Itália, no dia 17 de agosto, contra o Bari.

