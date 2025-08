Seleção Sub-17 é convocado para amistosos contra a Costa Rica

O técnico Dudu Patetuci divulgou, nesta segunda-feira (4), a lista de convocados da Seleção Brasileira Sub-17 para dois amistosos contra a Costa Rica. Os jogos serão disputados em Santa Catarina e fazem parte da reta final da preparação da equipe para a Copa do Mundo da categoria, que acontece em novembro, no Qatar.

A delegação se apresenta no dia 15 de agosto, em Florianópolis. A primeira partida será no dia 21, às 16h, no CT do Barra Futebol Clube, em Itajaí. O segundo duelo acontece no dia 24, às 11h, no Estádio da Ressacada, na capital catarinense.

Ambas as seleções estão classificadas para o Mundial da categoria. O Brasil está no Grupo H, ao lado de Honduras, Indonésia e Zâmbia. Já a Costa Rica integra o Grupo C, com Senegal, Croácia e Emirados Árabes Unidos.

Confira os convocados para a Seleção Sub-17:

Goleiros

Gabriel Menegon (Grêmio)

João Pedro (Santos)

Lucas Andrade (Vasco)

Laterais-direitos

Angelo Henrique (São Paulo)

Arthur Ryan (Fluminense)

Laterais-esquerdos

Geovanne Soares (São Paulo)

Derick Campos (Palmeiras)

Zagueiros

Luis Eduardo (Grêmio)

Vitor Hugo (Cruzeiro)

Kauã Prates (Cruzeiro)

Luccas Ramon (Palmeiras)

Meio-campistas

Gustavo Gomes (Athletico-PR)

Felipe Morais (Cruzeiro)

Zé Lucas (Sport)

Luis Felipe (Palmeiras)

Andrey Fernandes (Vasco)

Tiago Augusto (Grêmio)

Atacantes

Gabriel Mec (Grêmio)

Pietro Sousa (Cruzeiro)

Dell (Bahia)

David Nogueira (Santos)

Luis Gustavo (Red Bull Bragantino)

Benjamin Santos (Grêmio)

