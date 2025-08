Neto diz ‘sim’ ao Botafogo e aguarda a venda de John

O Botafogo pode concretizar uma troca entre os goleiros titulares nos próximos dias. Afinal, nesta segunda-feira (4), Neto, ex-Barcelona e Juventus, disse “sim” ao Glorioso. Ele aguarda apenas a venda de John para assinar contrato e assumir a meta do Mais Tradicional. A informação é do site “ge”.

Neto tem 36 anos e pertence ao Bournemouth, da Inglaterra. O alvo do Botafogo está nos Estados Unidos, em pré-temporada. No entanto, ele já iniciou o processo de rescisão com o clube da Premier League, que não vai dificultar a saída. Após aceitar salário e acertar o tempo de contrato, ele espera, então, o desfecho do processo da saída de John para viajar ao Brasil e formalizar a sua chegada ao Mais Tradicional.

Nesta segunda, porém, o Botafogo recusou a segunda oferta do West Ham por John. A primeira foi de 8 milhões de euros (R$ 51 milhões). A posterior não teve, por ora, os valores revelados. O Mais Tradicional fez uma contraproposta aos Hammers. O goleiro já avisou à diretoria alvinegra que seu desejo é trocar o Glorioso pelo clube inglês.

Enquanto as partes não batem o martelo, John seguirá como titular do Botafogo. É o que assegurou, no último domingo, o técnico Davide Ancelotti, após a derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 18 do Campeonato Brasileiro.

Outro nome no radar, Carlos Miguel, ex-Corinthians, já avisou que não pretende retornar ao Brasil. O goleiro está no Nottingham Forest, também da elite do futebol britânico.

