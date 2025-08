WTorre negocia com fornecedores para a troca do gramado do Allianz Parque

A WTorre vai trocar o gramado sintético do Allianz Parque. A administradora do estádio, inclusive, já negocia com novas fornecedoras para o serviço. A obra para a troca completa do campo está prevista para o fim do ano. A decisão, de fato, vem após as recentes e fortes críticas de jogadores e do técnico Abel Ferreira sobre a qualidade do campo de jogo.

O principal motivo da troca é um desgaste técnico no material atual. O gramado, segundo a análise de especialistas, perdeu parte de sua “memória”. Essa tecnologia é a responsável por fazer a grama sintética voltar à posição vertical. Com isso, o jogo fica mais rápido. O domínio de bola, consequentemente, se torna bem mais difícil para os atletas.

A reforma, desta vez, será muito mais profunda que as anteriores. No ano passado, por exemplo, a administradora trocou apenas o preenchimento de cortiça. Agora, a WTorre fará a substituição completa de três camadas do campo. Serão trocados o “Shock-Pad” (amortecimento), o tapete de grama e o “Infill” (preenchimento).

A administradora, contudo, ainda avalia as propostas das fornecedoras. A atual empresa, a Soccer Grass, defende a manutenção da mesma tecnologia. Já a concorrente Total Grass sugere um produto diferente e mais resistente. O custo estimado da nova instalação, aliás, é de cerca de R$ 10 milhões.

A troca completa, em resumo, busca atender às queixas do Palmeiras. O clube espera ter um gramado com melhor jogabilidade para a próxima temporada. O alto investimento, enfim, visa garantir um campo de alta performance. A WTorre, por sua vez, corre para definir o novo fornecedor e iniciar o projeto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.