Juventude acerta o retorno do técnico Thiago Carpini para a temporada

O Juventude já tem um novo treinador para a sequência da temporada. O clube acertou o retorno do técnico Thiago Carpini nesta segunda-feira (4). Ele, que foi o grande responsável pelo acesso à Série A em 2023, chega para substituir Claudio Tencati. O anúncio oficial, aliás, deve acontecer nas próximas horas. Seus auxiliares, inclusive, já observarão o time no jogo de hoje à noite.

Carpini chega ao clube de Caxias do Sul com uma missão muito clara. Ele assume o cargo deixado por Claudio Tencati na semana passada. O antigo treinador, de fato, foi demitido na última terça-feira (29). A sua saída ocorreu após uma péssima sequência de cinco derrotas em sete jogos.

O retorno do treinador, contudo, é cercado de grande expectativa pela torcida. A sua primeira passagem pelo Juventude, no ano de 2023, foi bastante marcante. Naquele ano, por exemplo, ele comandou a equipe na campanha do acesso à Série A. Em 32 partidas, o time teve um aproveitamento de 70% dos pontos.

Após deixar o Juventude em janeiro de 2024, Carpini teve outras experiências. O treinador teve uma breve e conturbada passagem pelo comando do São Paulo. Mais recentemente, o técnico de 41 anos esteve no Vitória até julho. O profissional, que estava livre no mercado, agora retorna a Caxias do Sul.

O trabalho do novo comandante, em resumo, começa de forma imediata. Seus auxiliares, Caio Gilli e Estephano Djian, estarão no estádio do Morumbis. Eles irão acompanhar a partida da equipe contra o Santos. A observação, enfim, já faz parte do planejamento para a sequência do Brasileirão.

