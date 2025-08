Palmeiras e Corinthians entram em campo, na próxima quarta-feira (6), no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será no Allianz Parque. Vale lembrar que no duelo de ida o Timão levou a melhor ao vencer por 1 a 0.

O podcast “Terrabolistas” analisou os bastidores das equipes, os desfalques, as polêmicas e os impactos das crises existentes dos dois lados.