Neymar joga bem e manda recado: ‘Convocação para a Seleção? Só depende deles’

Nesta segunda, 4/8, o Santos venceu por 3 a 1 o Juventude, e Neymar destaque, ao lado do goleiro santista Gabriel Brazão. Afinal, o craque fez boas jogadas, deu passes precisos e marcou dois gols. O primeiro, aproveitando o rebote do goleiro Ruan Carneiro. E o segundo, cobrando pênalti no meio do gol. Ney também perdeu um gol e caiu na provocação do Juventude — levou cartão amarelo e poderia até ter sido expulso. Mas a verdade é que ficou o tempo inteiro em campo. Foi seu quinto jogo seguido, e seu bom futebol certamente chamou a atenção dos membros da comissão técnica da Seleção Brasileira, que foram ao MorumBis para ver o 10 santista.

No fim da partida, Neymar comentou a boa impressão deixada. Seria, enfim, sua volta à Seleção após as lesões?

“Meu futeboltodo mundo conhece. Estou à disposição, independentemente de qualquer coisa. Sou um atleta, me sinto bem. Depende só deles (NR: de Ancelotti e sua comissão)”, disse o craque.

Neymar: ‘Erramos muito, mas o importante é vencer’

A vitória teve muito das mãos de Gabriel Brazão, que fez pelo menos nove grandes defesas. E muito de Neymar, que também analisou a performance do time, que finalmente saiu da zona de rebaixamento.

“Feliz por mais um jogo, e o importante é voltar a vencer. Temos de continuar daqui para melhor. Cometemos muitos erros que não poderíamos cometer, mas temos que nos preparar e melhorar a cada dia.”

Neste 3 a 1, o outro gol santista foi de Barreal. Wilker descontou para o Juventude. Com este triunfo, o Santos vai aos 18 pontos e deixa a zona de rebaixamento pela primeira vez após quatro rodadas, empurrando o Vasco (com 15 pontos) para o Z4. Fortaleza, Juventude e Sport são as outras equipes que compõem a zona da degola. O próximo jogo do Santos será neste domingo (10/8), fora de casa, diante do Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte.

