Flamengo consegue liberação convocados da Seleção Sub-20

O Flamengo conseguiu a liberação de dois jogadores convocados para os amistosos da Seleção Brasileira Sub-20. Os zagueiros Iago e João Victor foram liberados dos jogos contra o Paraguai, nos dias 8 e 11. Estas partidas, aliás, serão as últimas antes da convocação final para a Copa do Mundo da categoria, no Chile, em setembro.

Iago, de 20 anos, é capitão do sub-20 do Flamengo. Às vezes, o jovem recebe oportunidades do técnico Filipe Luís. Aliás, ele esteve na lista de relacionados do jogo contra o Atlético, no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Contudo, os Garotos do Ninho têm compromissos importantes pela frente e conta com o defensor.

Já João Victor, de 18 anos, tem recebido oportunidades com Filipe Luís. Integrado ao profissional neste ano, o jovem deve ficar à disposição do técnico Filipe Luís para o jogo contra o Atlético, na quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), pela volta das oitavas de final. Ele, assim como Cleiton, são as únicas opções de reposição para Léo Pereira e Léo Ortiz, já que Danilo está lesionado.

Por outro lado, o Flamengo terá dois representantes nos amistosos contra o Paraguai. Afinal, o goleiro Lucas Furtado e o meia Lorran, convocados pelo técnico Ramon Menezes, se apresentaram normalmente nesta segunda-feira (4).

