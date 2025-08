Voz do Esporte: Fábio Mahseredjian critica calendário e diz que meia clássico acabou

Um dos principais preparadores físicos do futebol brasileiro e com passagem pela Seleção Brasileira, Fábio Mahseredjian criticou o número excessivo de jogos por ano. No programa “Voz do Esporte“, o preparador do Santos criticou o calendário exaustivo e também falou sobre a extinção do “meia clássico”, que perdeu espaço para jogadores de grande vitalidade física.

“Não tenha dúvidas de que é a conjunção desses fatores. O futebol ficou mais rápido, aquele meia clássico acaba não existindo mais, como Pita no São Paulo, Aílton Lira no Santos, o Zico no Flamengo… Você não vê mais aparecer. O Ganso, hoje, é um dos últimos meias clássicos. Hoje em dia são atletas móveis e de grande vitalidade física”, disse Fábio Mahseredjian.

Veja o trecho completo:

