Com resultados da rodada, Vasco entra na zona de rebaixamento do Brasileirão

O Vasco terminou a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro em uma situação muito delicada. A equipe entrou de forma definitiva na zona de rebaixamento (Z4). O fato, aliás, foi selado na noite desta segunda-feira (4), com o fim dos jogos. A vitória do Santos sobre o Juventude, portanto, empurrou o time carioca para baixo. O clube, agora, ocupa a incômoda 17ª posição na tabela de classificação.

A queda para a zona de rebaixamento, de fato, não é uma completa novidade. Esta é a segunda vez que o Vasco termina uma rodada no Z4 neste campeonato. A primeira vez, por exemplo, foi ao final da oitava rodada. Na semana passada, o time também chegou a ocupar a zona de perigo de forma temporária durante a rodada.

A situação do time cruzmaltino, contudo, quase ficou ainda pior nesta rodada. A equipe por muito pouco não caiu para a 18ª posição da tabela. O Fortaleza, que também tem 15 pontos, apenas empatou seu jogo. O Vasco, por sua vez, leva vantagem no critério de desempate de número de vitórias.

Para tentar sair da crise, em resumo, o Vasco terá dois jogos importantes em casa. O time volta a campo já na próxima quinta-feira (7), em São Januário. O adversário será o CSA, pela Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, enfim, o próximo compromisso é no domingo (10). O time carioca enfrentará o Atlético-MG, também diante de sua torcida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.