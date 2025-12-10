Corinthians surpreende Cruzeiro e sai em vantagem na semifinal da Copa do Brasil

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quarta-feira (10), no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O único gol do jogo foi marcado por Memphis Depay, aos 22 minutos do primeiro tempo. Com este resultado, o clube paulista pode empatar em casa no jogo de volta que ainda avança à decisão do torneio nacional.
Mesmo fora de casa, o Timão se lançou ao ataque e pressionou nos primeiros minutos de jogo. Apesar de bem posicionado, o Cruzeiro não conseguia escapar e contra-atacar. Neste momento, os cruzamentos de Carrillo, que atuava aberto pelo lado direito, levaram maior perigo para a defesa celeste.
E foi com um cruzamento do peruano que o Corinthians abriu o placar: Yuri Alberto recebeu o levantamento na segunda trave, ajeitou para o meio da área e encontrou Memphis Depay, que tentou finalizar de cabeça. A bola desviou em Fabrício Bruno, enganou Cássio e sobrou novamente nos pés do holandês, que praticamente entrou no gol com bola e tudo.
Cruzeiro tenta responder, mas Corinthians se segura
Com placar adverso, a equipe mineira tentou inverter a situação e se lançar ao ataque. O Corinthians, no entanto, abaixou sua marcação e formou duas linhas sólidas na defesa. O Cruzeiro controlou a posse de bola, mas encontrou bastante dificuldade para acionar seus jogadores mais criativos, em especial Matheus Pereira, que acabou escondido diante da marcação bem-feita por Maycon e Martínez. Apesar da tentativa de resposta da equipe celeste, Hugo Souza praticamente não trabalhou e o Timão foi para o intervalo com a vantagem.
No segundo tempo, a Raposa voltou com Jonathan Jesus no lugar de Villalba, que saiu machucado. A postura da equipe, porém, se manteve a mesma, de pressão sobre a defesa do Corinthians. Sem saída para o ataque, Dorival Júnior mexeu na equipe, reforçou o meio-campo e apostou na velocidade com as entradas de André e Vitinho. Com as trocas, o Timão manteve a defesa bem postada e administrou o abafa adversário para sair do Mineirão com uma boa vantagem no duelo.
Corinthians e Cruzeiro voltam a se encontrar no próximo domingo (14), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 18h (de Brasília).
CRUZEIRO 0x1 CORINTHIANS
Copa do Brasil – semifinal (ida)
Data e horário: 10/12/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Público presente: 59.052 pessoas
Renda: R$ 6.376.848,02
Gols: Memphis Depay (22’/1ºT) (0-1)
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba (Jonathan Jesus, intervalo) e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo, 40’/2ºT) e Matheus Pereira; Christian (Sinisterra, 15’/2ºT), Arroyo (Gabriel Barbosa, 27/2ºT) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri, 41’/2ºT); Carrillo (Vitinho, 20’/1ºT), José Martínez (Charles, 30’/2ºT), Maycon e Breno Bidon; Memphis Depay (Garro, 30’/2ºT) e Yuri Alberto (André, 20’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maíra Mastella Moreira (RS)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
Cartões Amarelos: Memphis Depay, Gustavo Henrique, Romero, Hugo Souza, Maycon, André (COR); Matheus Pereira, Fabrício Bruno, Lucas Romero (CRU)
Cartões Vermelhos: –
