Memphis reafirma protagonismo em mata-matas e conduz Corinthians na semifinal

O Corinthians voltou a contar com a estrela de Memphis Depay em mais um duelo decisivo. Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, na noite de quarta-feira (10), no Mineirão, pela semifinal da Copa do Brasil, o atacante novamente foi protagonista em um jogo de mata-mata e reforçou seu papel como líder técnico da equipe.

Desde que desembarcou no Brasil, em setembro do ano passado, Memphis tem tratado confrontos eliminatórios como território próprio. São 16 partidas desse tipo com a camisa alvinegra e 11 participações diretas em gols, entre tentos marcados e assistências. Nos jogos de mata-mata, o camisa 10 registra média de 0,68 participação por partida, enquanto, nos demais compromissos, o número cai para 0,42.

A performance individual reflete também na temporada. Em 2025, Memphis já soma 10 assistências, sendo o maior garçom do elenco, além de ocupar a vice-artilharia, com 11 gols, atrás apenas de Yuri Alberto, que tem 18.

“Corinthians é muito grande. A torcida, eles sabem o quão importante eles são. Eles nos carregam nos jogos em casa, são importantes para a gente, nós estamos jogando por eles, eles nos dão tudo. Queremos ganhar esse título por eles”, afirmou Memphis, ainda no gramado do Mineirão.

Assim, a vantagem conquistada fora de casa coloca o Timão em posição confortável para a partida de volta, marcada para domingo (14), às 18h, na Neo Química Arena. Um empate garante o alvinegro na final. O Cruzeiro, por outro lado, precisa vencer por dois gols para avançar no tempo normal ou buscar a decisão nos pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.