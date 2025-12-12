EDIÇÃO DIGITAL
O jornal mais irreverente do Rio direto no seu computador, celular e tablet.
Acesse já!
Últimas notícias
Geral
Polícia
De responsa
Mundo e Tecnologia
Saúde
Imóveis
Alô Comunidade
Esportes
Botafogo
Flamengo
Fluminense
Vasco
Celebridades e TV
Home
Carnaval
ASSINE JÁ!
Home
Últimas notícias
Horóscopo
Carnaval
Esportes
Celebridades & TV
Gata da Hora
buscar
Jogada10
Corinthians e Vasco surpreendem e abrem vantagem na Copa do Brasil
Por
Jogada10
Publicado às 21h23 de 12/12/2025
Corinthians e Vasco surpreendem e abrem vantagem na Copa do Brasil -
Jogada10
Antes favoritos, Cruzeiro e Fluminense terão trabalho de sobra. Futebol adora contrariar previsões e não se cansa de enterrar profetas da bola
As mais lidas
Recomendadas