Napoli perde para a Udinese e deixa escapar chance de tomar a ponta

O Napoli jogou no lixo a chance que tinha de assumir a ponta do Italiano – veja a classifcação. Fora de casa, no Bluenergy Stadium, perdeu por 1 a 0 para a Udinese, pela 15ª rodada. O resultado deixa os napolitanos na vice-liderança com 31 pontos, um atrás do Milan, mas podem ser ultrapassados ainda, já que a Inter, com 30, enfrenta o Genoa neste domingo (14). Já a Udinese foi aos 21 pontos e alcança a décima posição.

O Napoli, apesar de dominar a posse de bola (63% contra 37% da Udinese), teve dificuldades para penetrar a defesa bem postada dos anfitriões. O time comandado por Antonio Conte não conseguiu converter o controle do jogo em chances claras de gol. Osimhen, por exemplo, teve dificuldades em se livrar da marcação firme de Samir e Pereyra. A equipe visitante, porém, não conseguiu levar perigo significativo ao gol de Silvestri no primeiro tempo.

Lang, do Napoli, encara a marcação da defesa da Udinese – Foto: Timothy Rogers/Getty Images

Na etapa final, o Napoli tentou pressionar ainda mais, mas se viu novamente desorganizado e sem conseguir criar chances reais. Zielinski tentou acionar os companheiros com passes verticais, mas a falta de sintonia entre o meio de campo e o ataque foi evidente. Aos 12 minutos, Insigne teve uma boa oportunidade após um cruzamento de Lozano, mas não conseguiu finalizar com precisão.

Com o tempo se esgotando, o Napoli ainda tentou arriscar mais, colocando Simeone no lugar de Osimhen. No entanto, as tentativas de pressão foram frustradas pela forte defesa da Udinese. Aos 28 minutos, em um contra-ataque, Ekkelenkamp recebeu passe de Davis, avançou e finalizou com classe, no canto esquerdo.

15ª rodada

Sexta (12)

Lecce 1 x 0 Pisa

Sábado (13)

Torino 1 x 0 Cremonese

Parma 0 x 1 Lazio

Atalanta 2 x 1 Cagliari

Domingo (14)

Milan 2 x 2 Sassuolo

Udinese 1 x 0 Napoli

Fiorentina 1 x 2 Verona

Genoa x Inter (16h45)

Bologna x Juventus (16h45)

Segunda (15)

Roma x Como (16h45)

