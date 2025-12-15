Dorival pede respeito a técnicos brasileiros após classificação do Corinthians

Classificado à final da Copa do Brasil pela quinta vez na carreira, agora no comando do Corinthians, Dorival Júnior aproveitou a marca para discursar em favor dos técnicos brasileiros. Na coletiva após vitória do Timão nos pênaltis sobre o Cruzeiro, o treinador pediu respeito, em especial da imprensa, a uma situação que ele classifica como “lamentável”.

“Esses números para mim são muito importantes. E eu quero fazer uma ligação com o que vem acontecendo com profissionais da minha área no país. Estamos sendo desrespeitados em todos os sentidos. Mais uma vez, finalizamos o ano com Filipe Luís campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E, no mínimo, um treinador brasileiro na final da Copa do Brasil. Eu prefiro chamar a atenção para isso”, iniciou o treinador.

“Que nos respeitem um pouco mais. Temos qualidades como os profissionais (estrangeiros) que aqui estão. Tenho o máximo respeito por todos, a integração é importante. Mas espero um respeito maior da imprensa brasileira de modo geral. O desrespeito muito grande a todos os profissionais da minha área. Isso é lamentável, estamos perdendo muitos profissionais no meio do caminho. Espero que voltemos a acreditar no profissional brasileiro”, prosseguiu o técnico.

Dorival manda recado a técnicos brasileiros

Na mesma resposta, Dorival negou que o discurso fosse um desabafo. Isso porque, para o treinador, é apenas “um resumo dos últimos 25 anos” do futebol brasileiro. O treinador aproveitou e agradeceu colegas brasileiros por mensagens que recebeu nas últimas semanas, além de deixar um recado a eles.

“Sempre tem um culpado no futebol, e ele vem sendo o treinador. Nem sempre é assim. Temos muitas qualidades, estamos buscando melhorar. Mas aqueles que avaliam também precisam melhorar. Comecem a ler futebol de outra forma. Não são todos, mas uma boa parte tem feito assim. É um agradecimento aos profissionais brasileiros que nos mandaram mensagem nas últimas semanas. Que continuem acreditando e trabalhando. Espero que em algum momento haja um reconhecimento profissional”, finalizou o técnico.

Dorival Júnior jogou a final da Copa do Brasil com Santos (2010 e 2015), Flamengo (2012) e São Paulo (2023), acumulando três conquistas (2010, 2022 e 2023). A decisão com o Corinthians será a quinta da sua carreira.

