Diniz afirma que Vasco foi superior ao Fluminense e mereceu vaga na final da Copa do Brasil

Fernando Diniz celebrou a classificação do Vasco para a final da Copa do Brasil após a vitória nos pênaltis por 4 a 3 sobre o Fluminense, no Maracanã, neste domingo (14), e afirmou que o time mereceu a vaga na decisão. Para o treinador, o clube de São Januário foi superior nos dois confrontos da semifinal.

“O Vasco jogou melhor que o Fluminense nas duas partidas. Inclusive, hoje jogou melhor do que quinta-feira, hoje foi mais dominante. Com exceção dos 15 minutos finais, que teve mais trocação, o jogo ficou mais aberto, a gente errando um pouco mais de passe que o natural. Embora o Léo Jardim não tenha feito uma defesa. Nem no jogo passado, nem neste. Não teve uma bola na trave ou coisa assim. Foi uma passagem para a final muito justa. A gente foi merecedor”, disse.

Diniz também fez questão de elogiar o adversário e o trabalho desenvolvido do outro lado.

“O Fluminense tem um grande time, muito bem treinado. Foi uma campanha de final de campeonato maravilhosa. Contrataram um excelente treinador, de quem gosto como treinador e pessoa. Entretanto, passou o time que foi melhor”, completou.

Ao analisar o jogo, o técnico destacou o desempenho do Vasco no início do segundo tempo e comentou o momento de maior equilíbrio na reta final da partida.

“Hoje (domingo), nesses 15, 20 minutos finais, o jogo ficou mais igual, e o Fluminense chegou em velocidade com bolas alçadas na área, mas não conseguiu concluir. O nosso melhor momento foi o início do segundo tempo, com muita troca de passes desde lá de trás, mesmo com um ou outro erro”, avaliou.

Diniz analisa retrospecto contra o Corinthians

De olho na final contra o Corinthians, o treinador minimizou qualquer peso do retrospecto recente entre as equipes.

“Acho que não entra na decisão para nada. São dois jogos completamente diferentes desse retrospecto recente do Vasco contra o Corinthians. Vamos procurar fazer o máximo para dar essa alegria ao torcedor”, declarou.

LEIA MAIS: Léo Jardim exalta grupo após vaga do Vasco na final da Copa do Brasil

Palco da final da Copa do Brasil

Por fim, Diniz comentou a escolha do Maracanã como palco da decisão e explicou os motivos.

“Existe uma predileção geral por São Januário por ser a nossa casa, mas aqui a gente tem uma energia e um gramado que reúnem condições muito melhores, além de uma atmosfera que contempla muito mais vascaínos. Aqui a gente consegue colocar mais que o triplo de pessoas. Quando você junta tudo isso, e com os jogadores aproveitando essa atmosfera, o Maracanã acaba oferecendo condições melhores para a gente praticar o nosso jogo”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.