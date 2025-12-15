Rayan celebra classificação para sua primeira final no Vasco

A vitória do Vasco sobre o Fluminense, que garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil, neste domingo (14/12), confirmou a importância do jovem Rayan no elenco cruz-maltino. Afinal, entre outras boas jogadas, foi dele a primeira chance de gol do Vasco no jogo e, apesar da idade, o atacante de 19 anos demonstrou tranquilidade na decisão por pênaltis. Inclusive, ao lado de Victor Luis, Coutinho e Puma, ele converteu a penalidade com categoria e celebrou com um largo sorriso.

Nascido em 3 de agosto de 2006 no Rio de Janeiro, Rayan é cria do Vasco. Assim, ele lembrou que joga futebol em São Januário desde os 6 anos de idade. Formou-se nas categorias de base e ingressou no time profissional em 2023, aos 16 anos.

“Estou muito feliz. Graças a Deus estou podendo ajudar o meu time do coração. Sei o quanto essa torcida merece ser feliz. A gente está há muito tempo esperando por isso. Poder chegar a uma final com o Vasco é muito especial.”

No jogo de ida, na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, Rayan marcou um dos gols e somou, na ocasião, 20 tentos marcados, entrando no Top-8 dos goleadores da temporada. Agora, com a classificação numa disputa de pênaltis, ele fez questão de elogiar o companheiro Léo Jardim. Afinal, o goleiro defendeu duas cobranças do Fluminense e, mais uma vez, foi determinante num momento delicado do Vasco da Gama.

“O Léo é um grande goleiro, pegador de pênaltis, nosso paredão. Ele ajudou muito a gente hoje”, disse.

Contrato renovado de Rayan vai até 2028

O jovem atacante está com o contrato renovado até 2028 e projeta grandes realizações.

“Se Deus quiser, vou continuar ajudando o Vasco a buscar títulos e crescer cada vez mais.”

O próximo desafio é o jogo de ida da final contra o Corinthians, na Neo Química Arena. E depois, a volta no Maracanã. Rayan disse que preferia que o Vasco fosse campeão dentro de São Januário, algo que a torcida não vê há 25 anos. Mas a expectativa é enorme por uma taça dentro do mítico estádio carioca, um dos cartões postais do Brasil. A promessa é de muito empenho para sair do Maracanã com o título.

“Vamos lutar muito. A gente acredita que pode ser superior e buscar esse título para essa torcida maravilhosa.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.