Palmeiras resolve parte do planejamento e mantém ajustes em aberto para 2026

Uma semana após o encerramento do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já deu passos importantes na organização do elenco para a temporada de 2026, mas ainda tem decisões relevantes pela frente.

Duas das cinco pendências iniciais foram solucionadas. Neste caso, a renovação contratual de Abel Ferreira, agora válida até o fim de 2027, e a oficialização da compra em definitivo do zagueiro Bruno Fuchs junto ao Atlético-MG. Com esses pontos resolvidos, o clube direciona suas atenções para ajustes específicos no elenco. Depois de um ciclo de forte investimento em 2025, com gastos próximos de R$ 700 milhões, a diretoria trabalha com a ideia de um mercado mais contido.

Dentro desse cenário, o Palmeiras avalia a necessidade de reforçar posições estratégicas. A função de primeiro volante aparece como uma das prioridades, especialmente porque o setor terminou a temporada com Bruno Fuchs atuando de forma improvisada. Além disso, o clube monitora o mercado em busca de opções para as pontas do ataque.

Outra definição pendente envolve o goleiro Marcelo Lomba, único jogador do elenco em fim de contrato em dezembro de 2025. Terceira opção da posição ao término do ano, atrás de Weverton e Carlos Miguel, ele recebeu proposta de renovação. Assim, o Verdão aguarda uma resposta para definir seu futuro.

Quem pode sair do Palmeiras

Paralelamente às possíveis chegadas, o Palmeiras também administra saídas. Os atletas emprestados em 2025 não devem permanecer no grupo para a próxima temporada. São os casos de Vitinho, que estava no Novorizontino, Rômulo, de volta do Ceará, e Caio Paulista, que atuou pelo Atlético-MG. O Galo, inclusive, já comunicou oficialmente que não exercerá a opção de compra prevista em contrato pelo lateral.

A lista de possíveis negociações, porém, não se limita aos emprestados. Jogadores que integraram o elenco principal em 2025, mas enfrentaram dificuldades de adaptação, podem ser negociados. Embora os nomes não tenham sido divulgados, Abel Ferreira já sinalizou quais atletas considera como base para 2026.

Entre os reforços recentes, o treinador vê como pilares Carlos Miguel, Khellven, Bruno Fuchs, Andreas e Vitor Roque, além de Allan, promovido da base ao profissional. Também seguem nos planos os atacantes Facundo Torres e Ramón Sosa. Apesar de um fim de temporada irregular, ambos contam com a confiança da comissão técnica, que aposta em maior regularidade da dupla no próximo ano.

A janela de transferências para registro oficial de jogadores abre apenas no dia 5 de janeiro e vai até 3 de março. Ainda assim, o Palmeiras pode antecipar acordos, como fez anteriormente em negociações fechadas antes da abertura formal do período, mantendo o planejamento em andamento enquanto define os últimos detalhes para 2026.

