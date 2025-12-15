Neymar entra em fase decisiva no Santos entre renovação e cirurgia no joelho

De férias após o encerramento da temporada, Neymar vive dias determinantes para o futuro imediato de sua carreira no Santos e também na Seleção Brasileira. O camisa 10, que passou a primeira semana do período de descanso nos Estados Unidos e chegou até a circular de forma discreta pelas ruas de Nova York, tem duas definições centrais pela frente: a renovação de contrato com o Peixe e um procedimento cirúrgico no joelho esquerdo.

A prioridade, neste momento, é a questão médica. Neymar será submetido a uma artroscopia para corrigir um esgarçamento no menisco do joelho esquerdo. O procedimento é considerado simples e deve ser realizado nos próximos dias. Aliás, antes mesmo da definição sobre seu vínculo contratual com o clube. A previsão de recuperação gira em torno de até um mês.

Por conta da cirurgia, a tendência é que o atacante perca parte ou até toda a pré-temporada de 2026, caso confirme a permanência na Vila Belmiro. A expectativa, compartilhada internamente, é de que Neymar renove com o Santos até a disputa da próxima Copa do Mundo, marcada para junho do ano que vem, nos Estados Unidos. Para tratar da extensão contratual, o pai do jogador deve se reunir com o presidente Marcelo Teixeira nas próximas semanas.

O clima entre as partes é de otimismo para uma nova prorrogação. Neymar chegou ao clube em janeiro, renovou em julho e pode ampliar novamente o vínculo por mais seis meses. Ainda não há uma definição clara sobre seus planos após o Mundial, mas o foco imediato está totalmente voltado à competição.

Neymar corre para jogar a Copa do Mundo

Com o objetivo de voltar a disputar uma Copa do Mundo, Neymar sabe que precisará acelerar o processo de recuperação para apresentar bom nível físico já nos primeiros meses do próximo ano. Aliás, a ideia é convencer Carlo Ancelotti a convocá-lo novamente para a Seleção Brasileira. Nesse contexto, o entendimento é de que o Santos oferece o ambiente ideal, tanto pela adaptação já consolidada quanto pelo bom momento vivido no fim da temporada.

Aliás, o desempenho recente reforçou essa confiança. Afinal, nos últimos quatro jogos de 2025, Neymar marcou cinco gols e distribuiu uma assistência. No total do ano, o atacante entrou em campo 28 vezes, com 11 gols e quatro passes decisivos. Números que alimentam a esperança de um capítulo final em alto nível antes do maior desafio de sua carreira.

