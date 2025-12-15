Após frustração na Seleção, Dorival e Diniz disputam redenção na Copa do Brasil

Dorival Júnior e Fernando Diniz já cruzaram caminhos em diferentes momentos da carreira, mas ambos carregam uma coincidência recente na Seleção Brasileira. Afinal, ambos foram os últimos treinadores da Canarinho, antes de Carlo Ancelotti assumir o cargo. Agora, os dois brigam diretamente pelo título da Copa do Brasil.

O primeiro capítulo do duelo acontece nesta quarta-feira (17/12), na Neo Química Arena, e carrega um peso simbólico para ambos. Mais do que um troféu, está em jogo a consolidação de uma nova fase profissional depois da passagem pela Seleção. Além da chance de garantir vaga direta na próxima Libertadores.

O contexto amplia ainda mais a relevância do confronto. Em 2025, com Filipe Luís campeão brasileiro pelo Flamengo, ficou definido que todos os principais títulos nacionais da temporada ficarão nas mãos de técnicos brasileiros. Dorival e Diniz, portanto, disputam não apenas a Copa do Brasil, mas também protagonizam um momento de valorização do treinador nacional.

Mesmo longe dos elencos mais badalados ou ricos do país, Corinthians e Vasco chegaram à decisão superando treinadores estrangeiros nas semifinais. Neste caso, Luís Zubeldía e Leonardo Jardim, respectivamente. No Brasileirão, porém, as campanhas foram irregulares. Afinal, o Timão terminou em 13º, enquanto o Vasco ficou apenas uma posição acima, em 14º. A Copa do Brasil virou, assim, o caminho mais curto para transformar um ano instável em temporada memorável.

Diniz tenta recuperar momento de glórias no Vasco

Fernando Diniz chega à final com uma conquista recente no currículo pós-Seleção. Em fevereiro de 2024, levantou a Recopa Sul-Americana pelo Fluminense ao superar a LDU, encerrando um ciclo vitorioso mesmo dividindo atenções com a Seleção na época. Depois disso, viveu meses turbulentos, com campanhas decepcionantes no Brasileirão à frente de Fluminense e Cruzeiro, até assumir o Vasco.

Em São Januário, o treinador enfrentou dificuldades e chegou a flertar com o rebaixamento, mas encontrou na Copa do Brasil um ambiente favorável. A classificação diante do Fluminense, nos pênaltis, simbolizou a reação da equipe. Após o clássico, Diniz destacou a capacidade de superação do grupo.

“O Vasco soube melhorar nos momentos de dificuldade. Acho que a gente nesse sentido também imitou a torcida. Quanto mais é testada, mais se apaixona, mais mostra dedicação e se declara cada vez mais apaixonada pelo Vasco. O time, no momento que desceu, vacilou, fomos reconhecendo nossos erros, e se juntando e se fechando como time. Dessa forma, chegamos muito fortes para disputar esses jogos contra o Fluminense. Esperamos nessa semana conseguir se unir ainda mais e fazer dois grandes jogos.”

Dorival pode virar o ”rei” da Copa do Brasil

Do outro lado, Dorival Júnior vive no Corinthians um processo claro de reconstrução. Demitido da Seleção em março de 2025, após a derrota por 4 a 1 para a Argentina, o treinador voltou aos clubes respaldado por um currículo recente de peso. Neste caso, os títulos da Copa do Brasil por Flamengo e São Paulo, em 2022 e 2023, além da Libertadores conquistada pelo rubro-negro.

Na semifinal, o Timão eliminou o Cruzeiro nos pênaltis, repetindo um roteiro comum na trajetória copeira de Dorival. Agora, ele vê na final a chance de reafirmar sua posição entre os principais técnicos do país e reforçar um discurso que já havia feito publicamente após deixar a Seleção.

“Que os treinadores sejam mais observados. Temos qualidade e capacidade. Não quero que façam comparações, tenho o máximo respeito por todos os profissionais de fora e acho essa integração importante, mas espero um respeito maior da imprensa brasileira de modo geral. Não tenho conflito com ninguém, mas há um processo de desrespeito a todos os profissionais da minha área, e isso é lamentável porque estamos perdendo muitos profissionais.”

Entre passado recente na Seleção e presente decisivo nos clubes, Dorival Júnior e Fernando Diniz transformaram a final da Copa do Brasil em um capítulo decisivo de suas trajetórias. Além disso, significa dar a volta por cima, após um momento conturbado na Seleção Brasileira.

