Vasco pode ultrapassar R$ 100 milhões em premiação na Copa do Brasil

O Vasco está feliz da vida. Afinal, o Cruz-Maltino venceu o Fluminense nos pênaltis, neste domingo (14), no Maracanã, e assegurou a vaga para a final da Copa do Brasil. Entretanto, mais do que a vitória, o time de São Januário teve outro motivo para sorrir: embolsou mais uma quantia milionária com a classificação.

Com a vaga na final, o Vasco já assegurou R$ 57,1 milhões. Dessa forma, ultrapassou os R$ 49,3 milhões em premiações em competições no ano passado. Aliás, na época, o Cruz-Maltino também chegou à semifinal da Copa do Brasil. Já em 2023, acumulou R$ 19,4 milhões, ano em que o clube voltou à elite do futebol brasileiro.

Mas o Vasco pode aumentar ainda mais o valor da premiação. Afinal, caso conquiste o título, pode encerrar a Copa do Brasil embolsando R$ 101,2 milhões. Valor que, portanto, daria mais tranquilidade para a diretoria do presidente Pedrinho trabalhar em 2026. Além disso, o título da competição também garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o que renderia pouco mais de R$ 15 milhões.

Após vencer o Fluminense por 2 a 1, o Vasco perdeu a partida de volta por 1 a 0, com gol contra de Paulo Henrique. Contudo, venceu nos pênaltis por 4 a 3 e se classificou. O Cruz-Maltino decide o título da Copa do Brasil contra o Corinthians. O jogo de ida será na próxima quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Já a partida de volta acontece no domingo (21), às 18h30, no Maracanã.

