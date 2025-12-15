Após acerto com Luis Castro, análise por um meia criativo titular passe a ser nova prioridade do Grêmio

O Grêmio conseguiu cumprir um dos seus principais objetivos para a próxima temporada ainda em 2025. No caso, um desfecho positivo na negociação com o técnico Luis Castro. Assim, no planejamento a avaliação nos bastidores para encontrar um meio-campista criativo com condições de ser titular no Imortal passa a concentrar os esforços. Apesar das grandes despesas em contratações do clube com o intuito de qualificação nos últimos anos, o setor criativo se tornou um problema na temporada.

Portanto, a decisão do Tricolor gaúcho será por estudar todas as possibilidades disponíveis. Desta forma, o departamento de futebol realizará uma análise dos jogadores que já fazem parte do elenco e vai procurar potenciais candidatos a reforços no mercado. Um fato que será crucial neste contexto diz respeito ao Grêmio já ter 12 estrangeiros que compõem o seu grupo de jogadores. Isso antes do clube tomar a decisão sobre eventuais saídas.

Por isso, caso a escolha seja por tentar contratar uma nova peça, a preferência seja por um brasileiro. A propósito, o primeiro nome ligado ao Imortal como candidato a reforço é Raphael Veiga. Contudo, alguns empecilhos poderiam atrapalhar o Tricolor gaúcho.

No caso, a sua alta remuneração, uma das maiores no Palmeiras, além do contrato que expira somente em março de 2027. O clube paulista também já sinalizou que não deve facilitar uma eventual saída, pois o ídolo ainda faz parte dos planos do técnico Abel Ferreira.

Avaliação das alternativas no elenco do Grêmio

O Imortal tem pelo menos quatro jogadores que se encaixam nesse perfil. O argentino Cristaldo, de 29 anos, foi quem terminou 2025 entre os 11 iniciais. Entretanto, o meio-campista demonstrou uma queda de frequência em campo também pelo declínio em seu desempenho.

Ele chegou ao Tricolor gaúcho em 2023, quando atuou em 54 oportunidades. No ano passado houve um aumento para 59 partidas e nesta temporada 47 jogos. As participações em gols também sofreram diminuições. No início da sua passagem foram 23, no ano passado acumulou 18 na temporada passada. Já em 2025 somou apenas sete.

A expectativa era de que Monsalve passasse por um processo de crescimento no Grêmio, já que chegou na metade de 2024. As aparições do colombiano, de 21 anos, no começo do Campeonato Gaúcho reforçaram este contexto. No entanto, uma série de contusões o atrapalharam. Ele ficou sem atuar a partir de julho e depois que recebeu a liberação, o meio-campista teve somente uma chance em campo.

No caso, por apenas dois minutos na derrota para o Cruzeiro pelo Brasileirão, no começo de novembro. A vontade de Monsalve era jogar centralizado pelo meio. Apesar disso, o ex-treinador da equipe, Mano Menezes optava por utilizá-lo pelo lado esquerdo de campo.

Inclusive, o Tricolor gaúcho também conta com mais duas alternativas que são oriundas da base, Riquelme, de 19 anos, e Gabriel Mec, de 17. O primeiro deles até recebeu oportunidades como titular com Mano Menezes no decorrer do Brasileirão. Por sinal, trabalhar com o desenvolvimento e dar chances aos jovens de jogar é uma parte essencial do trabalho de Luis Castro e sua comissão técnica.

