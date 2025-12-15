Com protagonismo de brasileiros, Toluca supera final dramática e é bicampeão mexicano

Com o protagonismo de brasileiros, o Toluca conquistou seu segundo título consecutivo do Campeonato Mexicano. Afinal, derrotou o Tigres por 9 a 8 nos pênaltis após uma decisão eletrizante do Torneio Apertura disputado no domingo (14). Mas, se por um lado, brilhou uma dupla do Brasil, por outro teve ex-jogador do Santos que viveu a tensão da responsabilidade e se tornou vilão na final.

O Tigres havia vencido o jogo de ida por 1 a 0 e abriu o placar logo no início do segundo tempo com Fernando Gorriarán. Até que a reação do Toluca veio embalada por dois brasileiros: Helinho, com oportunismo, empatou a partida, e Paulinho, em grande forma, virou o confronto, garantindo a vitória por 2 a 1 no tempo regulamentar e a disputa da prorrogação.

Com o agregado em 2 a 2, a decisão foi para os pênaltis. Federico Pereira, do Toluca, desperdiçou sua cobrança para o Toluca, mas coube ao zagueiro brasileiro Joaquim, do Tigres, a condição de um dos vilões da final. Isso porque o ex-santista desperdiçou a décima cobrança dos visitantes. No fim, após 12 cobranças para cada lado, o Toluca venceu por 9 a 8.

Do outro lado, o Tigres também falhou com Nicolás Ibáñez. A série seguiu até as alternadas, quando Luis Manuel García errou pelo Tigres e abriu caminho para o golpe final. Coube a Alexis Vega — não brasileiro, mas decisivo — converter a última batida e superar o experiente goleiro Nahuel Guzmán, selando o título para o Toluca.

Após a conquista, o técnico Antonio Mohamed enalteceu a força mental da equipe e destacou o bom nível do adversário:

“Enfrentamos um oponente muito prestigiado, com uma história rica. Fomos para os pênaltis contra o melhor goleiro da liga, e os jogadores mostraram uma tranquilidade enorme”, afirmou o treinador, que também comandou o Toluca na conquista do Torneio Clausura desta temporada.

