Corinthians tem grande vantagem em duelos mata-mata contra o Vasco

Corinthians e Vasco voltam a medir forças fora do Campeonato Brasileiro após dez anos, agora em um palco ainda maior. Afinal, a final da Copa do Brasil de 2025 marcará o oitavo duelo eliminatório entre os dois clubes, reacendendo uma rivalidade que historicamente tem sido favorável ao time paulista.

O último encontro decisivo entre as equipes aconteceu nas quartas de final da Libertadores de 2012, quando o Corinthians avançou e, mais tarde, conquistou o título continental de forma inédita. Desde então, os caminhos dos clubes não haviam se cruzado em competições de mata-mata, cenário que muda com a decisão nacional.

A única vitória do Vasco no histórico de mata-mata

Contudo, no retrospecto geral de confrontos eliminatórios, o equilíbrio passa longe. Afinal, em sete embates desse tipo ao longo da história, o Vasco conseguiu levar a melhor apenas uma vez. O triunfo cruzmaltino ocorreu há 72 anos, em 1953, em um torneio internacional organizado pela CBD com chancela da FIFA: o Torneio Octogonal Rivadávia Corrêa Meyer.

Naquela edição, disputada no Maracanã, o Vasco venceu o Corinthians duas vezes na semifinal, avançou à decisão e bateu o São Paulo para ficar com o título do torneio. Aliás, a competição era considerada uma das mais relevantes da época no futebol sul-americano.

Corinthians manda na rivalidade

Desde então, porém, o cenário se inverteu completamente. Em todos os outros seis confrontos eliminatórios, o Corinthians saiu vencedor. O capítulo mais marcante dessa história foi escrito na final do Mundial de Clubes de 2000, também no Maracanã.

Após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, único confronto entre as equipes decidido nos pênaltis, o título acabou sendo definido nas cobranças alternadas. Rincón, Fernando Baiano, Luizão e Edu converteram para o Corinthians, enquanto Dida brilhou ao defender a cobrança de Gilberto.

Além disso, o Corinthians levou a melhor na Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo 1929, Copa do Brasil 1995 (Semifinal), Copa Sul-Americana 2006 (Primeira fase), Copa do Brasil 2009 (Semifinal) e Taça Libertadores 2012 (Quartas de final).

Agora, mais de duas décadas depois daquele episódio histórico, Corinthians e Vasco voltam a decidir um título em confronto direto. Para o Timão, a final representa a chance de ampliar um retrospecto amplamente favorável. Para o Vasco, a oportunidade de reescrever a história e quebrar um longo tabu diante do rival paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.